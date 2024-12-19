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        Haberler Gündem 3. Sayfa Toprak bebeğin ölümünde dava açıldı! | Son dakika haberleri

        Toprak bebeğin ölümünde dava açıldı!

        Antalya'da 1 yaşındaki Toprak bebeğin ölümünde anne Aygül Çelik ve birlikte yaşadığı sevgilisi Ahmet Önal hakkında dava açıldı. Savcılık her iki sanık için de ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:33
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        Toprak bebeğin ölümünde dava açıldı!
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        Antalya'da 1 yaşındaki Toprak bebeği darp edip öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan annesi Aygül Çelik ve birlikte yaşadığı Ahmet Önal hakkında savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

        DHA'nın haberine göre bir otelde çalışıp, elektrikli motosiklet satarak geçimini sağlayan Ahmet Önal ile 1 kız çocuğu annesi Aygül Çelik, Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde tek katlı evde birlikte yaşamaya başladı.

        Geçen yıl 17 Temmuz'da öğle saatlerinde Aygül Çelik, kızı Toprak Çelik'in yatağında hareketsiz yattığını görünce Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede, bebeğin yaşamını yitirdiği ve vücudunda morluklar olduğu belirlendi.

        TUTUKLANDILAR

        Durumun bildirilmesiyle polis ekibi Aygül Çelik'i hastanede, Ahmet Önal'ı da çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak bebeğin ölüm raporunda, vücudunda çok sayıda morluk ve ezilme tespit edildiği kaydedildi. Çelik ve Önal, 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

        Tutuklu sanıklar Aygül Çelik ve Ahmet Önal, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Çocuğa zarar vermediklerini ifade eden 2 sanık, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, anne Aygül Çelik'in 'Alt soydan birini kasten öldürme', Ahmet Önal'ın ise 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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