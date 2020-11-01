MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme gecesi yaşanıyor. Eleme adayları, potadan çıkmak için toprak kek yapıyor. Peki Toprak Kek nasıl yapılır?



TOPRAK KEK NASIL YAPILIR?

2 adet yumurta

1 büyük çay bardağı pudra şekeri

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı un

Önce yuvarlak deliksiz bir kek kalıbı mevcut yumuşak tereyağıyla yağlanır. Şeker ve yumurta mikserle bir kaç dakika çırpılır. Sonra süt, kalan tereyağı, kakao eklenir. Kısa süre daha çırpılır. Un, kabartma tozu ve vanilya katılır. Tahta kaşıkla alt-üst edilir. Yağlanmış kalıba dökülür. 165 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirilir.