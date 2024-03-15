"Toprak olmazsa insanlık da olmaz" sözleriyle tanınmıştı: "Pala Fuat" hayatını kaybetti

Türkiye onu "Toprak benim her şeyim, toprak olmazsa insanlık da olmaz." sözleriyle tanımıştı. Toprak adam Fuat Özgür, 80 yaşında haya veda etti.

Kuşadası'nın Gökçealan Mahallesi'nde doğup büyüyen ve askerden geldikten sonra da topraktan ayrılamayan 'Pala Fuat' lakaplı 80 yaşındaki Fuat Özgür hayata gözlerini yumdu. Fuat Özgür'ün ölüm haberini Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, sosyal medyadan duyurdu.

"HAYATI BOYUNCA TOPRAKLA UĞRAŞTI" Özgür'ün hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını kaydeden Sürücü, "Pazarın ilginç karakteri olan Pala Fuat ayağında körüklü çizmesi, başında yağlığı eksik olmazdı. 'Efe gibisin dayı' diyen müşterilerine 'önemli olan kıyafet değil, ruhunda olmalı efelik insanın' derdi. İki şeye çok önem verirdi. Toprağa, ürettiği ürüne ilaç atmaz bir de çiftini, çubuğunu sürdüğü beygirine çok iyi bakardı. 'Toprak bize mirastır, mirasa sahip çıkıp iyi bakmazsak bize küser, bereket biter. Beygirimi de iyi besleyip onu ödüllendirmezsem, çalışamaz, o da küser' derdi. Pazarcılığı bıraktı. Çam ağaçları arasında muhteşem bir doğada biraz koyun biraz da tavuklarla hayatının sonuna kadar yaşadı." diye konuştu.

YAŞITLARI EMEKLİLİĞİN KEYFİNİ SÜRERKEN O HEP TOPRAKLA UĞRAŞTI Sürücü devamında şunları kaydetti; "Vefatından 2 gün önce çocuklarının bindirdiği bir arabayla yaşamış olduğu toprakları gezdi, koyunlarına, tavuklarına, ağaçlara, kuşlara ve beygirine son kez baktı. Yaşıtları emekliliğin keyfini sürerken, Pala Fuat yerel kıyafetlerini sırtından çıkarmadan hayatı boyunca toprakla uğraştı ve çok sevdiği toprağına kavuştu. Pala Fuat’ı her zaman saygıyla anacağız"

TOPRAK ADAM FUAT ÖZGÜR KİMDİR? EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, toprak adam Fuat Özgür hakkında şu bilgileri paylaştı; "Kuşadası’na yarım saat uzaklıktaki Gökçealan köyünde doğan Fuat Özgür, çocukluğu koyunların başına çoban olarak geçmiş. Askerden geldikten sonra köyüne dönmüş. O dönemlerde köyle Kuşadası arasında yol olmadığından, develerle patika yoldan yük çekmiş. Karşılığını alamayınca işi bırakarak kendi köyüne geri dönmüş. Kendi çabalarıyla, dişiyle tırnağıyla çalışarak kendi toprağını işlemeye başlamış. Fasulye, biber, patlıcan, bamya, domates, karpuz gibi ürünler yetiştirerek, bunları Kuşadası pazarlarında satmış.