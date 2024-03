"Toprak olmazsa insanlık da olmaz" sözleriyle tanınmıştı: "Pala Fuat" hayatını kaybetti

Türkiye onu "Toprak benim her şeyim, toprak olmazsa insanlık da olmaz." sözleriyle tanımıştı. Toprak adam Fuat Özgür, 80 yaşında haya veda etti.

Kuşadası'nın Gökçealan Mahallesi'nde doğup büyüyen ve askerden geldikten sonra da topraktan ayrılamayan 'Pala Fuat' lakaplı 80 yaşındaki Fuat Özgür hayata gözlerini yumdu. Fuat Özgür'ün ölüm haberini Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, sosyal medyadan duyurdu.

"Vefatından 2 gün önce çocuklarının bindirdiği bir arabayla yaşamış olduğu toprakları gezdi, koyunlarına, tavuklarına, ağaçlara, kuşlara ve beygirine son kez baktı. Yaşıtları emekliliğin keyfini sürerken, Pala Fuat yerel kıyafetlerini sırtından çıkarmadan hayatı boyunca toprakla uğraştı ve çok sevdiği toprağına kavuştu. Pala Fuat’ı her zaman saygıyla anacağız"

"TOPRAK OLMAZSA İNSANLIK DA OLMAZ"

Pazarın ilginç karakteri olan Pala Fuat ayağında körüklü çizmesi, başında yağlığı eksik olmazdı. Pala Fuat toprağa olan sevgisini, 'Toprak benim her şeyim, toprak olmazsa insanlık da olmaz. Toprak benim için canlıdır. Onun içinde böcek yaşar, kurt yaşar. Yediğimiz birçok besini topraktan alırız. Toprak ana gibidir, doğurur her zaman bereket verir. Ama insanlar toprağa zarar veriyorlar, zehirliyorlar onu. Tarım ilaçlarından geçilmez oldu her yer. Bu ilaçlar çok zararlı kurdu, kuşu öldürüyor. Bu ilaçlı sebzeleri yiyenler ne oluyor bilmem artık. Pazarda benim mallara bakanlar biraz pahalı diyorlar. Bunlar ilaçsız, harmanı yok, dermanı çok, elinde fermanı yok diyorum, çoğu inanmıyor. Ama beni tanıyanlar biliyor' diyerek dile getirirdi" ifadelerini kullandı.