Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de yarışı tamamlayamadı
MotoGP 2026 Hollanda etabında damalı bayrağa ilk ulaşan isim Japon pilot Ai Ogura olurken, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise mekanik arıza sebebiyle yarışı tamamlayamadı.
Giriş: 28 Haziran 2026 - 23:00 Güncelleme:
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP 2026 Hollanda etabında yaşadığı mekanik arıza nedeniyle yarışı bitiremedi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Hollanda'nın Assen şehrinde koşuldu. Ai Ogura, 40.21.905'lik süreyle kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.
Raul Fernandez yarışı liderin 2 saniye gerisinde 2. tamamlarken Jorge Martin ise 3.5 saniye farkla 3. oldu.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise 10.'luğa kadar yükseldiği yarışı motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti. nedeniyle yarışı bitiremedi.
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