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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de yarışı tamamlayamadı

        Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de yarışı tamamlayamadı

        MotoGP 2026 Hollanda etabında damalı bayrağa ilk ulaşan isim Japon pilot Ai Ogura olurken, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise mekanik arıza sebebiyle yarışı tamamlayamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 23:00 Güncelleme:
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        Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı!

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP 2026 Hollanda etabında yaşadığı mekanik arıza nedeniyle yarışı bitiremedi.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Hollanda'nın Assen şehrinde koşuldu. Ai Ogura, 40.21.905'lik süreyle kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

        Raul Fernandez yarışı liderin 2 saniye gerisinde 2. tamamlarken Jorge Martin ise 3.5 saniye farkla 3. oldu.

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise 10.'luğa kadar yükseldiği yarışı motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti. nedeniyle yarışı bitiremedi.

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