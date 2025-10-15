Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Toprak, WSBK 2025 için hazır - Motor Sporları Haberleri

        Toprak, WSBK 2025 için hazır

        Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2025 sezonu heyecanı, İspanya'nın efsanevi Jerez pistinde devam ediyor. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 17–19 Ekim tarihleri arasında yeniden podyum hedefiyle boy gösterecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.10.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak, WSBK 2025 için hazır!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da düzenlenen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez pistinde mücadele edecek.

        Razgatlıoğlu, 17–19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlarda bir kez daha podyum hedefiyle piste çıkacak.

        Yarış programı şu şekilde:

        18 Ekim Cumartesi

        SuperPole: 12.00 (TSİ)

        Yarış 1: 15.00 (TSİ)

        19 Ekim Pazar

        SuperPole Yarışı: 12.00 (TSİ)

        Yarış 2: 15.00 (TSİ)

        Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha ile geçirdiği başarılı sezonların ardından yeni takımıyla birlikte performansını bir kez daha İspanya pistlerinde sergilemeye hazırlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!