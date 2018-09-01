Torino - SPAL maçı ne zaman?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Torino, 02 Eylül 2018 Pazar günü SPAL takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Torino 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken SPAL 6 puanda ve 3. sırada. Torino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. SPAL, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 154. İddaa'da Torino kazanır 1.50, berabere biter 3.30, SPAL kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Torino son hafta oynanan Genoa maçında 1-2 kazandı.

SPAL ise Sampdoria karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Torino, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Torino, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

SPAL, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. SPAL, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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