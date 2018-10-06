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Tornavidalı şiddet uygulayan anne babaya hapis cezası verildi!

İstanbul Tuzla’da çocuklarına tornavida batırıp, süpürgenin odun kısmıyla vurarak şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan anne ve baba hapis cezasına çarptırıldı. En küçükleri 5 yaşında olan 4 çocuk ise devlet koruması altına alınarak yuvaya yerleştirildi

06.10.2018 - 10:16 | Güncelleme: İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 4 çocuk sahibi Züleyha K. ve Celal K. çifti iddiaya göre, çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. 12 yaşındaki oğlu Y.S.K.’nın göğsüne tornavida batıran anne, 10 yaşındaki kızı A.K.’nin ise saçlarını çekerek koparıp, süpürgenin odun kısmıyla vurdu. Çocuklarına müstehcen görüntüler izleten anne, çocuklarının vücuduna tırnaklarını batırarak defalarca darp etti. Baba Celal K. da aynı şekilde küçük yaştaki çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne ve babanın çocuklarına şiddet uygulayarak kötü muamelede bulunduğunu ve çocukların bakımlarıyla ilgilenmediklerini fark eden halaları, kardeşi ve kardeşinin eşi hakkında şikâyetçi oldu.

ÇOCUKLAR, SÜREKLİ DAYAK YEDİKLERİNİ SÖYLEDİ!

İHA'nın haberine göre şikâyet üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Züleyha K. ve baba Celal K. hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan anne ve baba, suçlamaları kabul etmedi. Çocuklar ise anne ve babalarının kendilerini sürekli dövdüğünü anlatarak, annesinin evde temizlik ve yemek yapmadığını, kişisel bakımlarıyla ilgilenmediğini söyledi. Züleyha K. ve Celal K. hakkında çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ!

Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Celal K. ile Züleyha K. katıldı. Salonda müşteki hala Yıldız A. ile mağdur avukatı Cengizhan Kılıç da hazır bulundu. Son sözü sorulan anne, ‘Bir diyeceğim yoktur’ dedi. Baba ise, iftira atıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

ANNEYE 4 YIL, BABAYA 3 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Züleyha K. ve Celal K’yi “altsoydan akrabayı kasten yaralama” suçundan 8’er ay hapis, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan 2’şer yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte anne 4 yıl, baba da 3 yıl hapis cezası aldı.

MAĞDUR ÇOCUKLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Anne Züleyha K. hakkında çocuklarına müstehcen görüntüler izlettiği iddiasıyla “müstehcenlik” suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıklara verdiği cezada indirime gitmedi. Olayların ardından yaşları 5 ile 12 arasında değişen Y.S.K., A.K., G.K., C.K. isimli çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk yuvalarına yerleştirildi.
Öte yandan baba Celal K.’nin kızı A.K.’ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı öğrenildi.

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