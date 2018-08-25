Toronto FC - Montreal Impact maçı heyecanı

ABD MLS maçında Toronto FC ile Montreal Impact, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. 24 puanlı Toronto FC 19. sırada bulunuyor, Montreal Impact 33 puana sahip ve 14. sırada. Toronto FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Montreal Impact son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toronto FC kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Montreal Impact sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Toronto FC son hafta oynanan Atlanta United maçında 2-2 berabere kaldı.

Montreal Impact, New England Revolution karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Toronto FC, 20 gol attı ve 17 gol yedi.

Montreal Impact ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Montreal Impact, 11 gol atarken 27 gol yedi.

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