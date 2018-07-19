Toros Dağlarından gelen serinlik: Küp Şelaleleri

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Bölgeyi görmek için İstanbul'dan gelen Mine Türkeli, insanın kendini suyun akıntısına bırakmasının huzur verici olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer ve ben çok uzaklardan burayı görmeye geldim. Ülkemin cennetten bir köşesi de burası. Bu güzelliği tahrip etmeden korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.