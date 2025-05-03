Torreira'dan rekor performans!
Galatasaray'da son haftaların golcü ismi Lucas Torreira, Sivasspor maçını da boş geçmedi. Adeta bir forvete dönüşen Uruguaylı orta saha, bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlardaki 5. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın orta sahadaki 'atom karıncası' Lucas Torreira, son haftalarda adeta bir forvete dönüştü...
Son maçlarda attığı kritik gollerle takımının şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulunan Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılıların Sivasspor ile oynadığı 34. hafta karşılaşmasında da fileleeri havalandırmayı başardı.
Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 7 resmi maçın 5'inde gol attı.
Torreira, ligde Beşiktaş, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı.
KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU TEKRARLADI!
29 yaşındaki futbolcu Sivasspor karşısında fileleri havalandırarak, 2021-2022 sezonundan sonra kariyerinde en çok gol attığı sezonu tekrarladı.
Torreira, 2021-2022 sezonunda Fiorentina formasıyla İtalya Serie A'da 5 gol kaydetmişti. Yıldız isim bu rakama Galatasaray formasıyla bu sezon yeniden ulaştı.