Toulouse - Monaco maçı rakamları

Toulouse ve Monaco, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 9 puanlı Toulouse 3. sırada bulunuyor, Monaco 4 puana sahip ve 13. sırada. Toulouse, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Monaco, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 125 kodlu maçı oynayanlar; Toulouse galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Monaco galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Toulouse önceki hafta Guingamp mücadelesinde 2-1 kazandı.

Monaco, Troyes karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Toulouse, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Toulouse, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Monaco ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Monaco, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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