Tour of İstanbul, tarihi yarımadada sona erdi!

Tour of İstanbul'un son günü saat 08.30’da start alan 94.3 kilometrelik Fatih etabıyla tamamlandı. Fatih Belediyesi önünden verilen startta 99 sporcu yer aldı. Sporcular, parkur boyunca kıyı şeridi ve tarihi yarımadayı kapsayan bir performans ortaya koydu. Etap saat 10.30’da yine Fatih Belediyesi önünde sona erdi.

Tour of İstanbul’un dördüncü ve son etabında Lotto Takımı'ndan Steffen De Schuyteneer, 02:01:19’luk derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçerek etap zaferine ulaştı. Podyumun diğer basamakları ise bir önceki günle aynı kaldı; ikincilik TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere’ye, üçüncülük ise Tarteletto-Isorex’ten Timothy Dupont’a gitti. Konya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Ramazan Yılmaz ise etabı ilk 10’da tamamlamayı başardı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, UCI ve Shimano’nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

94.3 kilometrelik Fatih-Fatih etabı, İstanbul’un tarihi yarımadasında bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sundu. Vatan Caddesi’nden verilen startın ardından bisikletçiler, surların gölgesinde, sahil şeridinde ve kentin simge caddelerinde tempolu bir yarış ortaya koydu. Parkurun kısa ama zorlu tırmanışları ve teknik inişleri heyecanı artırdı.

Sporcular toplam dört tur boyunca 40.4, 60.9 ve 81.3 kilometrelerde yer alan tırmanış kapılarında yeşil mayo için çekişmeli anlar yaşadı. 33.9, 54.4 ve 74.9 kilometredeki sprint kapıları ise mavi mayo mücadelesine sahne oldu. Yarışın büyük bölümünde iki kişilik bir lider grup tempoyu belirlerken, peloton arkadan kontrollü bir şekilde takip etti. Rotanın Ayvansaray, Edirnekapı ve Yenikapı gibi tarihi noktalarından geçen bisikletçiler, seyircilerin coşkulu desteğiyle finişe ulaştı. Toplam 32 bin 400 Euro ödül havuzunun olduğu organizasyonda, Tour of İstanbul’un dördüncü ve son etabı, İstanbul’un kültürel mirasıyla sporu buluşturan özel bir gösteriye dönüştü.

LİDER FORMALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Arka arkaya elde ettiği başarılı sonuçlarla turuncu (genel klasman) ve beyaz (en iyi genç sporcu) formaları koruyan Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits, genel klasman ve en iyi genç sporcu liderliğini sürdürdü. TotalEnergies’ten Emilien Jeanniere mavi formanın (en iyi sprinter) sahibi olurken, Tarteletto-Isorex’ten Robbe Claeys ise yeşil formayı (en iyi tırmanışçı) korudu.

Lider formaları, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Üyesi Sami Ağaoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun ve Önceki Dönem Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın takdim etti.

EMİN MÜFTÜOĞLU: İSTANBUL BİSİKLET SPORUNUN VİTRİNİ OLDU

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Tour of İstanbul 2025 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tour of İstanbul ile ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını, bisiklet sporunun dinamizmiyle bir araya getirdik. Dört gün boyunca hem uluslararası hem de yerel düzeyde çok değerli takımları ve sporcuları ağırladık. İstanbul’un simge noktalarını kapsayan bu organizasyon, yalnızca bir spor yarışı değil aynı zamanda şehrimizin tanıtımına ve bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan güçlü bir platform oldu. İstanbul, bisiklet sporunun vitrini haline gelirken; sporcuların sergilediği performans, izleyicilerin gösterdiği ilgi ve organizasyona verilen destekle daha nice organizasyonlarda buluşacağımıza inanıyoruz" dedi.

MUTLU ERÇEVİK: UNUTULMAZ BİR YARIŞ OLDU

Tour of İstanbul Yarış Direktörü Mutlu Erçevik ise güzel ve güneşli bir havada start aldıklarını hatırlatarak, "Turun en hızlı etabı olacağını en başında söylemiştim, gerçekten de öyle oldu. Baştan sona heyecan dolu ve yüksek tempolu bir yarış izledik. Genel tabloya baktığımızda ise harika bir tur geçirdik diyebilirim. Parkur olağanüstüydü, İstanbul’un güzellikleri en iyi şekilde sergilendi. Sporcular hem zorlayıcı bir etap yaşadılar hem de eşsiz manzaralara tanıklık ettiler. Organizasyon açısından da sporcuların performansı açısından da unutulmaz bir yarış oldu" diye konuştu.