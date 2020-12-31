Toygan Avanoğlu ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında? İşte Toygan Avanoğlu hayatı, filmleri ve dizileri
TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?
Toygan Avanoğlu 19 Ocak 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 41 yaşındaki Toygan Avanoğlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.
TOYGAN AVANOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Dizi
Düşman Kardeşler (İlker) 2012
Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014
Hanım Köylü (Koptagel) 2016
Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018
Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-
Film
Kanal-İ-Zasyon 2009
Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013
Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016
Ayla (Pusan Subayı) 2017
Babası 2017
Deli Aşk (Fuat) 2017
Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017
Sorma Neden 2018
Sabahlar Olmasın 2018
Aslı Gibidir 2019
Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019
Hayatımız Filim (Hasan) 2019
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent) 2020
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