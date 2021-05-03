'Sefer Kaptan' taburcu oldu 0:00 / 0:00

İHA

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta 'Sefer Kaptan' rolüne hayat veren ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu'nun, koronavirüs testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Bir süre evinde karantinada olan Avanoğlu, sonrasında ise Ordu'daki özel bir hastaneye geldi. Burada yapılan tahliller sonucu Toygan Avanoğlu'nun, akciğerlerinde de bulaş olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan oyuncu, toplamda 15 günlük sürecin ardından taburcu edildi.

"İNSANLAR TEDBİRLERE FAZLASIYLA UYSUN"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avanoğlu, "Fatih hocamın sayesinde, Kovid bölümünün sayesinde çok daha iyiyim. Karantinada 6 gün yattım ve Fatih hocamı devamlı aradım. Sonrasında hastaneye geldim ve ciğerlerimde akciğer tutulumu olmuş. Nefes darlığım da vardı. Artık kurallara uymayanlar nasıl uymuyor merak ediyorum. Çok ciddi bir hastalık, neredeyse 15 gündür yatıyorum ve çok rica ediyorum; insanlar fazlasıyla tedbirlere uysunlar" dedi.

Tedaviyi yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bostancı da, "Gayet uyumlu bir hastaydı. Tedavi sürecinde bize çok yardımcı oldu. Şu an için sağlığına kavuştu. Ekranlardaki sevenleri ile yeniden buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, dizi setini özlediğini belirterek, hastanede emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.