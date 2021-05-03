'Sefer Kaptan' taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosToygan Avanoğlu taburcu oldu! Koronavirüse yakalanmıştı - Magazin haberleri
ABONE OL

Koronavirüsü yenen Toygan Avanoğlu taburcu oldu

Ordu'da, çekimleri devam eden 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinin oyuncularından Toygan Avanoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Avanoğlu, konuyla ilgili, "İnsanlar fazlasıyla tedbirlere uysunlar" dedi

Toygan Avanoğlu taburcu oldu! Koronavirüse yakalanmıştı - Magazin haberleri
'Sefer Kaptan' taburcu oldu
0:00 / 0:00
İHA

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta 'Sefer Kaptan' rolüne hayat veren ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu'nun, koronavirüs testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Bir süre evinde karantinada olan Avanoğlu, sonrasında ise Ordu'daki özel bir hastaneye geldi. Burada yapılan tahliller sonucu Toygan Avanoğlu'nun, akciğerlerinde de bulaş olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan oyuncu, toplamda 15 günlük sürecin ardından taburcu edildi.

"İNSANLAR TEDBİRLERE FAZLASIYLA UYSUN"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avanoğlu, "Fatih hocamın sayesinde, Kovid bölümünün sayesinde çok daha iyiyim. Karantinada 6 gün yattım ve Fatih hocamı devamlı aradım. Sonrasında hastaneye geldim ve ciğerlerimde akciğer tutulumu olmuş. Nefes darlığım da vardı. Artık kurallara uymayanlar nasıl uymuyor merak ediyorum. Çok ciddi bir hastalık, neredeyse 15 gündür yatıyorum ve çok rica ediyorum; insanlar fazlasıyla tedbirlere uysunlar" dedi.

Tedaviyi yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Bostancı da, "Gayet uyumlu bir hastaydı. Tedavi sürecinde bize çok yardımcı oldu. Şu an için sağlığına kavuştu. Ekranlardaki sevenleri ile yeniden buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, dizi setini özlediğini belirterek, hastanede emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Melisa Döngel ile Deniz Şahin aşk yaşıyor - Magazin haberleri
FİSKOSAşkını ilan etti
Aleyna Tilki: Kapıdan kovuldum - Magazin haberleri
FİSKOS"Kapıdan kovuldum"
Burcu Biricik'ten örnek davranış - Magazin haberleri
FİSKOSBurcu'dan örnek davranış
Behzat Uygur: Sahne bizim evimiz gibiydi
FİSKOS"Sahne bizim evimiz gibiydi"
Hakan Altun'dan yeni açıklama! Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
FİSKOSHakan Altun'dan yeni açıklama
Burak Sergen'in son durumu! Nişanlısı Nihan Ünsal açıkladı - Magazin haberleri
FİSKOSBurak Sergen'in son durumu nasıl?
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski halinden eser yok! - Magazin haberleri
FİSKOS52 kilo vermişti! Sezonu açtı...
Yağmur Sarıoğlu, Bebek'te - Magazin haberleri
FİSKOSHız tutkunu Yağmur!
Nesrin Cavadzade kural tanımadı - Magazin haberleri
FİSKOSNesrin kural tanımadı
Kenan İmirzalıoğlu soruları yanıtsız bıraktı - Magazin haberleri
FİSKOSKenan'ın sessizliği