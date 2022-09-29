TPAO, Filyos'ta sağlık merkezini hizmete aldı 0:00 / 0:00

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Türkiye tarihinin en büyük projesi olan Sakarya Gaz Sahası personeli için hazırladığı sağlık merkezini Filyos’ta vatandaşların da hizmetine açtı. Filyos’ta Sakarya Gaz Sahası merkezinin kurulması sonrasında burada bir sağlık merkezi yapılması kararı alındı. Sağlık merkezinde çevre köylerdeki vatandaşlara da hizmet veriliyor.

60 KİŞİLİK UZMAN KADRO Kurulan sağlık merkezinde toplamda 60 kişilik alanında uzman sağlık personeli, acil hekimi, hemşire, ebe, paramedik, anestezi teknisyeni ve acil tıp teknisyeni görev almaya başladı. Sağlık merkezinde ayrıca 3 adet kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, bir adet mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 2 adet 4x4 acil müdahale aracı, 5 yatak kapasiteli acil müdahale odası hazır hale getirildi. Edinilen bilgilere göre merkezde, gece ve gündüz fark etmeksizin 2 doktor ile yardımcı sağlık personeli görev alıyor.

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET VERİLİYOR Filyos acil sağlık operasyon merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyor. İstanbul’da bulunan operasyon yönetim merkezindeki coğrafi konumlama sistemi ve kameralar ile merkezdeki ambulanslar anlık olarak takip ediliyor ve yönlendirmeler ihtiyaca göre sağlanıyor.

ANKARA VE İSTANBUL'A HASTA TRANSFERİ YAPILABİLİYOR TPAO tarafından kurulan merkezde İstanbul ve Ankara’ya da hasta transferleri yapılabiliyor. Merkezde kullanılan özel “CRM” yazılımı ile tüm hastaların kayıtları dijital ortamda yüksek güvenlikli sunucularda tutulurken, proje kapsamında operasyonel olarak alanında uzman hekimler ile hem bölgedeki vatandaşların memnuniyeti hem de bilinçlendirilmesi amacıyla düzenli olarak konferanslar düzenleniyor.