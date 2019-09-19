Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesi Yavuz Mahallesi'nde annesinin iş yaptığı sırada pencereye çıkan 5 yaşındaki Kuzey Kocaman 3'üncü kattan beton zemine düştü. Pencerenin açık olması üzerine camdan düşen minik Kuzey, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
BABA HERKESTEN DUA İSTEDİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kuzey Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman, camdan düşen minik oğlu için herkesten dua istedi. Minik çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
ESİLA HAYATA TUTUNDU
Trabzon'un Akçaabat İlçesi Söğütlü Mahallesinde meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Esila Akyüz isimli bebek, 3. kattaki evlerinde annesi cam sildiği sırada 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla KTÜ Tıp Fakültesine kaldırılan küçük bebek, burada hemen tedavi altın alındı. 1,5 yaşındaki Esila Akyüz’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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