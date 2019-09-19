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Trabzon'da 2 küçük çocuk camdan düştü

HABERTURK.COM

Trabzon'da iki farklı mahallede biri bebek, iki çocuk camdan düştü. Bölgeye çevredeki vatandaşların ihbarıyla sağlık ekipleri ulaştı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı

iki çocuk camdan düştü

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesi Yavuz Mahallesi'nde annesinin iş yaptığı sırada pencereye çıkan 5 yaşındaki Kuzey Kocaman 3'üncü kattan beton zemine düştü. Pencerenin açık olması üzerine camdan düşen minik Kuzey, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA HERKESTEN DUA İSTEDİ

 

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kuzey Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman, camdan düşen minik oğlu için herkesten dua istedi. Minik çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ESİLA HAYATA TUTUNDU

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Söğütlü Mahallesinde meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Esila Akyüz isimli bebek, 3. kattaki evlerinde annesi cam sildiği sırada 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla KTÜ Tıp Fakültesine kaldırılan küçük bebek, burada hemen tedavi altın alındı. 1,5 yaşındaki Esila Akyüz’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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