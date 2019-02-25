Trabzon'da son bir haftada 5 yunus karaya vurdu. Beşirli Mahallesi'nde iki yunusun karaya vurmasının ardından bu sabah Söğütlü sahilinde 3 ölü yunus bulunması halk tarafından korku ile karşılandı. Yunusların ağlarına zarar verdiği için balıkçılar tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, "Yetişkin bir yunus günde 70 kilo hamsi yiyor. Yunusun avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttı. Yunuslar vatandaşın yemesi gereken hamsi, palamut, mezgit, istavrit gibi balık çeşitlerini yiyor. Artan yunus miktarının dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.



"YUNUSLAR DENİZİN ÇOBANIDIR"

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise "Karadeniz'de balık popülasyonun azalmasının en büyük nedeni deniz kirliliğidir. Yunuslar yüzünden değil çok çeşitli ve farklı nedenlerden dolayı hamsi ve diğer balıkların neslini tüketmektedir. Yunuslar denizlerin çobanıdır. Yunus yoksa balık da yoktur"dedi.