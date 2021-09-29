Trabzon'da esnafların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 0:00 / 0:00

AA

Kalkınma Mahallesi Çinili Sokak'ta esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla yaralanan Cem Karaca, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Akşamüstü meydana gelen olayda, bölgede esnaflık yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, zanlılardan biri üzerindeki tabancayla çevreye ateş etmiş, kurşunun isabet ettiği Karaca, silahla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

AA'nın haberine göre; olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken, kurşun isabet eden çevredeki bazı araçlarda hasar oluşmuştu.