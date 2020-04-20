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Trabzon'da sokak ortasında kolbastı oynayanlara ceza yazıldı

Trabzon’da bir gurup genç gece vakti toplanarak koronivirüse aldırmadan kolbastı oynadı. Vatandaşlar da balkonlardan kolbastı oynayanlara alkışla tempo tuttu. Aralarında sokağa çıkma yasağı bulunan gençlerinde olduğu görüldü. Polis fotoğraflardan belirlediği 9 kişiye kabahatler kanundan ceza yazdı

Trabzon
HABERTURK.COM

Trabzon’da Koronavirüs yüzünden 18 kişinin hayatını kaybetmesine ve pozitif vaka sayısının 200’ü aşmasına rağmen Ortahisar’a bağlı Kaymaklı Mahallesi’nde yaşanan vurdumduymazlık “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için alınan sokağa çıkma yasağına rağmen bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik genç grup, önce meşale yaktı. Ardından da Trabzonspor marşı söyledi. Gençler daha sonra kolbastı oynadı.

TEHLİKELİ EĞLENCEYE DESTEK VERDİLER

Gençlerin eğlencesi yaklaşık bir saat sürerken, mahalle sakinleri sokaktaki grubu uyarmak yerine tehlikeli eğlenceye destek verdi. Eğlencenin nedeni sorulması üzerine, “Bir şey yok. Bugünde böyle olsun” yanıtı verilirken, kolbastı oynayanlara “bravo” diye tezahürat yapıldı. Türkiye’de sağlıkçıların ölümüne verdiği mücadele alkışlanırken, bu mahallede kolbastı oynayan gençlerin cahilliği ise alkış topladı.

POLİS TESPİT ETTİĞİ 9 KİŞİYE CEZA YAZDI

Haberin gazete ve televizyonlarda yer almasının ardından harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaymaklı mahallesinde görüntüler üzerinden yaptığı araştırmada, görüntülerin nerede çekildiğini belirledi. Görüntüler üzerinden kimlikleri belirlenen 9 kişiye kabahatler kanununun 32. Maddesinden 492 TL para cezası yazıldı.

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