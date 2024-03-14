Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da tersten girdiği tünelde can verdi

        Trabzon'da tersten girdiği tünelde can verdi

        Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerlediği tünelde iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tersten girdiği tünelde can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da Dernekpazarı- Of karayolunda saat 15.00 sıralarında tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki 61 FK 497 plakalı hafif ticari araç, iş makinesine çarptı.

        Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci’nin öldüğü tespit edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Zeki Birinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Trabzonda kaza
        #trafik kazası haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor