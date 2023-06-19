DHA

Kentte bu akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle heyelanlar oluştu, Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerinin temizlenmesi için karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Güzergah üzerindeki farklı bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

İlçeden geçen Maçka deresinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Merkeze bağlı Fatih mahallesi taşkın sonucu balçıkla kaplandı. Mahalle içerisindeki yollarda iş makineleriyle temizlik çalışması yapılırken, ilçedeki birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Alt kotta bulunan bazı evleri ise su bastı.

2 EVLE İLGİLİ TEHLİKE İHBARI YAPILDI´

Sağanak ve toprak kaymaları ile ilgili bilgi veren Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Hem Zigana hem de eski Hamsiköy yolu kapalı. Bu güzergahta Güzelce ve Bağışlı'da iki köyümüz var. Kepçelerle eski yolları açarak problemli olan yere ulaşmaya çalışıyoruz. Yağmur biraz dindi ama yeniden başlamadan oradaki evlere ulaşmaya çalışıyoruz. Can kaybı yok, 2 evle ilgili tehlike ihbarı var. Ana yol tamamen kapalı" dedi.