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        Genel Müdür Ertok: İlk yerli uydumuz Türksat 6A'da son test aşamasındayız

        TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, haziranda fırlatılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türksat 6A uydusunun şu anda uzaya gönderilecek uçuş modellerinin son test aşamasındayız. Yerli olarak geliştirdiğimiz uydumuzda 30'dan fazla ekipman var. Model olacak bu ekipmanlar Türksat 6A ile uzayda çalışabilme özelliğine sahip olacak. Türksat 6A daha büyük ve komplike olduğu için ülkemiz için çok değerli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:45
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        Genel Müdür Ertok: İlk yerli uydumuz Türksat 6A'da son test aşamasındayız
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        TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, haziranda fırlatılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türksat 6A uydusunun şu anda uzaya gönderilecek uçuş modellerinin son test aşamasındayız. Yerli olarak geliştirdiğimiz uydumuzda 30'dan fazla ekipman var. Model olacak bu ekipmanlar Türksat 6A ile uzayda çalışabilme özelliğine sahip olacak. Türksat 6A daha büyük ve komplike olduğu için ülkemiz için çok değerli" dedi.

        Üretim, test ve dayanıklılık çalışmalarında sona yaklaşılan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Türksat'ın yerli imkanlarla geliştirdiği, Türkiye'nin yanında Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak Türksat 6A´nın, Haziran 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor. Stratejik rolüyle Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığının simgesi olması amaçlanan uydunun devreye alınmasıyla, Türkiye'nin uydularının seslendiği nüfusun 5 milyarın üzerine çıkması hedefleniyor. Tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verecek olan Türksat 6A; 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacak. 7,5 kilovat güce sahip olacak uydu, 20 aktarıcıya da sahip olacak.

        'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

        Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, üretim ve test çalışmaları Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam edilen Türksat 6A'daki son duruma ilişkin DHA'ya konuştu. Türksat 6A'nın ağırlığı ve büyüklüğü bakımından, ilk olma özelliği taşıdığını aktaran Ertok, "Türksat 6A, ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu. Yaklaşık 4,5 tonluk bir uydudan bahsediyoruz; bu ölçekte ve büyüklükte yapılmış ilk yerli haberleşme uydusu. Daha önce ülkemizde uydular yapıldı, ancak bunlar 1,5 ton ağırlığında uydular. Bu yüzden Türksat 6A daha büyük ve komplike olduğu için ülkemiz için çok değerli" diye konuştu.

        'SON TEST AŞAMASINDAYIZ, HAZİRANDA FIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ'

        SpaceX ortaklığıyla fırlatılacak olan Türksat 6A ile ilgili süreci paylaşan Ertok, "Türksat 6A uydusunun şu anda uzaya gönderilecek uçuş modellerinin son test aşamasındayız. Antenlerin performanslarıyla ilgili test süreci başlatmak üzereyiz. Bu testler bittikten sonra 1-2 ufak test daha kalıyor. Tahmin ediyorum mayıs ayı içerisinde fırlatma merkezine götürülmek üzere hazır hale gelir. Haziran ayı içerisinde de fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A haberleşme uydularımızın özelikle TV yayıncılığı ve haberleşme yedeklemesini de sağlayacak. Tabii, kamu kurumlarımızın internet ihtiyacı için de kurulacak. Yani ekstra bir kapasite ve yedeklik sağlayacak. Bunun dışında şu anda kapsama alanımızda olmayan Uzak Doğu Asya ve Endonezya'yı da içeren bir bölgeyi de kapsama alanımıza dahil etmiş olacağız. Oraya da hizmet verme imkanına sahip olacağız. Şu anda uydularımız 118 ülkede 3,5 milyar nüfusa hizmet verebiliyor. Türksat 6A ile bu rakamı yaklaşık 5 milyara çıkaracağız. Yerli olarak geliştirdiğimiz uydumuzda 30'dan fazla ekipman var. Model olacak bu ekipmanlar Türksat 6A ile uzayda çalışabilme özelliğine de sahip olacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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