Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 13 şüpheliden 5'i tutuklandı (4)

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklama sayısı 5’e çıktı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor

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