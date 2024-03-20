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Trabzon'daolaylı maçla ilgili tutuklu sayısı 3' e yükseldi Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3' ü tutuklandı.
Trabzon'daolaylı maçla ilgili tutuklu sayısı 3' e yükseldi
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3' ü tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.
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