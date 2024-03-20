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        Trabzon'daolaylı maçla ilgili tutuklu sayısı 3' e yükseldi Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3' ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:08
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        Trabzon'daolaylı maçla ilgili tutuklu sayısı 3' e yükseldi

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3' ü tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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