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        Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 13 şüpheliden 5'i tutuklandı (5)

        5TUTUKLAMA 8 ADLİ KONTROLSüper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:57 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:00
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        Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 13 şüpheliden 5'i tutuklandı (5)
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        5TUTUKLAMA 8 ADLİ KONTROL

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5’i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, ‘Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        KORNER DİREĞİ SİLAH SAYILDI

        2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılanlar arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise girdiği yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı. Taşkın, ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

        Selçuk BAŞAR-Şükran ATALAR/TRABZON,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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