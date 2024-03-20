Trabzon'da olaylı maçta sahaya giren 13 şüpheliden 5'i tutuklandı (5)

2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılanlar arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise girdiği yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı. Taşkın, ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5’i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, ‘Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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