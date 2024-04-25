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        Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında avantaj elde etti

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları dün akşam oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:20
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        Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında avantaj elde etti
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları dün akşam oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçıyla tamamlandı. Trabzonspor’un 3-2 galibiyetiyle sona eren maçın rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

        Türkiye Kupası yarı final ilk maçları dün akşam oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçıyla tamamlandı. Trabzonspor’un 3-2 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada bordo-mavililer avantaj elde ederken bu maçın rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak. Maçın 45’inci dakikasında Trabzonspor’da Enis Destan kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken bu dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden Karadeniz ekibi, avantajlı skoru elde eden taraf oldu.

        KUPA MAÇINDA SAKATLANDI, KUPA MAÇINDA DÖNDÜ

        Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu 1,5 aylık sakatlık sürecinin ardından dün yeniden formasına kavuştu. Türkiye Kupası çeyrek final maçında 28 Mart tarihinde Başakşehir ile Trabzon’da oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyundan çıkan Onuachu’nun daha sonra kolunda kırık tespit edilmiş ve bir süre formasından uzak kalmıştı. Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor maçlarında forma giyemeyen Onuachu, Kayserispor maçında takım kafilesine dahil edilmiş ancak teknik direktör Abdullah Avcı tarafından riske edilmemişti.

        Golcü oyuncu sakatlığının ardından ilk kez Türkiye Kupası maçı yarı final ilk maçının 57’nci dakikasında oyuna dahil olarak yeniden formasına kavuştu.

        "FIRTINA AVANTAJI KAPTI"

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un Türkiye Kupası'nda yarı final ilk tur maçında sahasında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla okurlarına duyurdu.

        Yerel gazete başlıkları şu şekilde:

        Taka: Adım adım 10’uncu kupaya

        Kuzey Ekspres: Fırtına kapıyı araladı

        Günebakış: Trabzon finale göz kırptı

        Sonnokta: Fırtına avantajı kaptı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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