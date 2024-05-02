Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve haberleşme altyapımıza 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkemizin avantajlı coğrafi konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Ulaşım ve haberleşme altyapımıza 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde düzenlenen ‘Trabzon’dan Dünyaya Turizm Zirvesi’ ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı’na katıldı. Bakan Uraloğlu konuşmasında, Türkiye’nin, tarih, kültür ve nadide doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı, turizm olanakları açısından dünyanın turizm cennetlerinden biri olduğunu söyledi.

Turizm konusunda Doğu Karadeniz ve Trabzon’a dikkati çeken Uraloğlu, “Karadeniz’i ile başı dumanlı dağlarıyla, yemyeşil ormanlarıyla, doğa harikası yaylalarıyla, insanıyla Trabzon Türkiye’nin minyatürüdür, özüdür. Trabzon’umuzun her yeri bir başka güzel. Birçok vatandaşımızın, hatta başka ülkelerin resimlerde, televizyonlarda, mecmualarda gıptayla gördüğü manzaraları biz doyasıya yaşadık, yaşıyoruz hamdolsun. Ancak elbette sadece bu değerlere sahip olmak yetmiyor. Bu eşsiz kıymetleri ilk olarak en iyi şekilde korumak ardından da tüm dünyaya tanıtmak ve ziyaretçiler ile bir araya getirmek gerekiyor” diye konuştu.

TURİZMDEN 54,3 MİLYAR DOLAR GELİR Turizmden geçen yıl 54,3 milyar dolar gelir elde edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Ülke olarak turizm sektörünün önemini ve gerçek manada merhum cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın turizm için kullandığı ‘bacasız sanayi’ ifadesi ile anlamaya başladık. Geçen yıl 56,7 milyon ziyaretçiyle 54,3 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi düşünürsek bu ifadenin hiç de yersiz olmadığı görülüyor. Bu sadece turizm sektörünün başarısı değildir. Bu başarı aynı zamanda güvenlik politikalarımızın ve ulaştırma yatırımlarımızın bir tezahürüdür. Ülkemizin en ücra köşelerinde turistik aktiviteler yapılabiliyorsak, doğusundan batısına her bir ilimize güvenle ve konforla erişebiliyorsak bu 22 yıllık AK Parti iktidarımızın istikrarlı yönetimi sayesindedir. Burada mütevazı olmayacağım. Sanayi, lojistik, haberleşme, tarım, kültür, sanat, spor birçok alana dokunduğumuz gibi turizmin bu noktaya gelmesinde de bakanlığımızın büyük emeği vardır” ifadelerini kullandı.

‘22 YILA 100 YILLIK İŞLER SIĞDIRDIK’ 22 yıla 100 yıllık işler sığdırdıklarını söyleyen Uraloğlu, “Ülkemizin avantajlı coğrafi konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Ulaşım ve haberleşme altyapımıza 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu cennet ülke öyle bir konuma sahip ki, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde bir konumda. Havacılıkta dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bakınız, 57 aktif havalimanımızdan 130 ülkedeki 346 noktaya ulaşabiliyoruz. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık” dedi.

DEMİR YOLLARINA 57 MİLYAR DOLAR ÜSTÜNDE YATIRIM Bakanlık yatırım ve çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Abdulkadir Uraloğlu, “On yıllarca ihmal edilen demir yollarına 2002 yılından bu yana 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdik. 10 bin 948 olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6, dünyada 8’inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Denizcilik alanında da büyük bir başarı hikayemiz var; Cruise turlarını kullanan nitelikli turistlerin uğrak noktası Türkiye olduysa bunda da Bakanlığımızın büyük emeği var. Son 22 yılda 152 olan uluslararası liman sayımızı 190’a çıkardık” ifadelerini kullandı.

‘TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ YOLLARLA KALDIRDIK’ Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle birleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, “Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir ve bölgedeki ülkeler için kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacaktır. Ve elbette kara yolları ulaşım yatırımlarımızın lokomotifidir. 22 yıl önce bölünmüş yol ağımız 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı toplam 29 bin 405 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla bağladık. Bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik, seyahat süresini yarı yarıya azalttık. Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle birleştirdik. İnsanımızın yaşam standardı yükseldi, ulaşım alışkanlıkları değişti. Yollar aynı zamanda ticaret elçilerimiz oldu, ticaretin önündeki engelleri yollarla kaldırdık; işte turizm böyle gelişti” diye konuştu.

‘TRABZON’DA 1 MİLYON 319 BİN 299 TURİST KONAKLADI’ Trabzon’da turizme ilişkin rakamlar da paylaşan Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki tüm hükümetlerimiz her daim turizm sektörünün önemini bilmiş ve dünya turizm pastasından daha fazla pay alması için büyük çaba sarf etmiştir. Bugün de Trabzon’umuzun bu pastadan aldığı dilimi büyütmek için neler yapabiliriz, diyerek bir beyin fırtınası gerçekleştirmek için bir aradayız. Bakın, 2023 yılında Trabzon’a gelen yerli ve yabancı turist sayısı 2022 yılına göre, yüzde 38 artış gösterdi. Trabzon’da 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist olmak üzere 1 milyon 319 bin 299 ziyaretçi konakladı. Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nı sadece geçen yıl 451 bin 453 turist gezdi. Trabzon’un, turizm sezonunu sadece yaz aylarıyla sınırlamak yerine, yılın her dönemine yaymanın yollarını bulmalıyız.”

‘TRABZON-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAYACAK’ Trabzon’a gelen yabancı turist sayılarındaki artışta Trabzon’un ulaşım ağının gelişmesinin ve özellikle hava yolu ulaşımındaki gelişimin payının çok büyük olduğunu belirten Abdulkadir Uraloğlu, “Burada yeri gelmişken yeni bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. 4 Haziran’da Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları başlatacağız. Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon’dan direkt uçuşla hem Cidde’ye hem de Riyad’a seyahat mümkün olacak. 30 Eylül 2024 Pazartesi gününe kadar sürecek. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi'den Trabzon'a uçuş talebi tarafımıza ulaşmıştır; bu uçuşu da inşallah önümüzdeki süreçte başlatmış olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak söylemeliyim ki, Trabzon'a gelen yabancı turist sayılarındaki artışta elbette Trabzon'un ulaşım ağının gelişmesinin ve özellikle hava yolu ulaşımındaki gelişmenin payı çok büyüktür. Trabzon'dan Cidde ve Riyad'a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak. Bu seferler ile hem Trabzon turizmi ve ekonomisi gelişecek hem de hac ibadeti ve umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak” ifadelerini kullandı.