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        İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:00
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        İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti
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        İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti.

        Uzun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2023 ve 2024 seçimlerinde partinin takip ettiği strateji, uyguladığı politika ve özellikle yerel seçimlerdeki "muhalefete muhalefet etme" söyleminin seçmen nezdinde kabul görmediğini söyledi.

        İYİ Partinin oylarının günden güne eridiğini ifade eden Uzun, "Partimize zarar vermemek için genel merkezimizin aldığı kararlar isabetsiz olsa da partici olmanın bir gereği olarak elimizden geleni yaptık. Ancak İYİ Parti olarak sınırlı sayıda il ve ilçeler hariç, ülke genelinde seçimlerde ağır bir hezimete uğradık." dedi.

        Partisinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in seçimlerin ardından kongre kararı alarak aday olmayacağını belirttiğini anımsatan Uzun, Trabzon il teşkilatı, tüm ilçe teşkilatları, kurucular kurulu üyesi, Yomra Belediye Başkanı ve seçilmiş üst kurul delegeleriyle olağanüstü kurultayda aday olan Trabzonlu Koray Aydın'ın yanında "dimdik" durduklarını, yanında duramayanları ise yadırgadıklarını belirtti.

        İYİ Partiden Türkiye'de iki kez üst üste seçim kazanan tek belediye başkanı olan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, il kongresinde üst kurul delegesi seçilmiş olmasına rağmen bu olağanüstü kurultayda oy kullanamadığını kaydeden Uzun, oy kullanamayanların sadece Mustafa Bıyık ile sınırlı kalmadığını savundu.

        Uzun, şunları kaydetti:

        "Bize göre kendi belediye başkanının seçme hakkını koruyamayan ve kendi üyesinin kurultaya katılma hakkını sağlayamayan, dahası elinden alan bir İYİ Partinin, milletin hakkını ve hukukunu koruması artık mümkün değildir. Bu şartlar altında, inandığımız siyaset prensipleriyle İYİ Partide siyaset yapma imkanımız kalmamıştır. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı olarak, başkanlıktan, teşkilatlardaki bütün görevlerimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. İYİ Parti Ortahisar yöneticilerinin de büyük çoğunluğu hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa etmiş olup parti tüzüğü gereği yönetim düşmüştür."

        Erdal Uzun, İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığının 45 yönetim kurulu üyesinden 33'ünün istifa ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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