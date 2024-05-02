Ortahisar Belediyesi arama kurtarma ekibine AFAD'dan eğitim

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi arama kurtarma ekibine deprem eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın Yıldızlı'daki yerleşkesinde belediye arama kurtarma ekibine yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

Trabzon AFAD ekibi, 27 personele malzeme bilgisi, hasta taşıma teknikleri, enkaz kaldırma ve çeşitli teknik bilgileri uygulamalı olarak aktardı.

Arama kurtarma teknisyeni ve kentsel arama kurtarma eğitmeni Kerim Civelek, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra eğitimli personel ihtiyacı olduğunu belirtti.

Civelek, AFAD Başkanlığınca 100 bin eğitimli personel yetiştirilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ekibini kurarak eğitim almak için yapılan başvuruları değerlendiriyoruz. Uygun görülürse ekipleri sahamızda eğitime alıyoruz. Sonrasında 6 günlük depremde arama kurtarma eğitimine başlıyoruz. İlk gün salon eğitimi yapıyoruz ve bu eğitimde ekip oluşumlarını tamamlayıp, lojistiği ve uygulanacak kuralları anlatıyoruz. Ardından 5 günlük bir saha sürecimiz var."