4 yaşındaki Toprak'ın 'Türk bayrağı' tutkusu

TRABZON'da Toprak Tütün (4), sokakta, ev ve araçlarda asılı Türk bayrağı görünce heyecanlanıyor, sahiplerinden isteyerek aldığı ay yıldızlı bayrakları, odasında biriktiriyor. Yırtık bayrak görünce ailesinin yardımıyla yenisiyle değiştiren ve özellikle ay yıldızlı kıyafetleri giymeyi tercih eden Toprak'ın bayrak sevgisi, görenleri duygulandırıyor.

Kentte, Yalıncak Mahallesi'nde yaşayan Can-Sibel Tütün çiftinin tek çocuğu Toprak Tütün için Türk bayrağı ilgi odağı haline geldi. İzlediği videolardan etkilenen, sokakta, dükkanlarda, kamu binalarında, ev ve araçlarda direğe asılı Türk bayrağı görünce heyecanlanan Toprak, sahiplerinden isteyip aldığı ay yıldızlı bayrakları odasında biriktirdi. Yırtık eski bayrak görünce ailesinin yardımıyla yenisiyle değiştiren, kentteki şehitlikleri de sıkça ziyaret eden Toprak, sokakta oyun oynarken de elinden Türk bayrağını bırakmıyor. Odasını bayraklarla donatıp, özellikle ay yıldızlı kıyafetleri giymeyi tercih eden Toprak’ın bayrak sevgisi, görenleri de duygulandırıyor.

'TÜRK BAYRAKLARINI ÇOK SEVİYORUM'

Toprak Tütün, "Türk bayraklarını çok seviyorum. Bayraklarımız önemli, çok güzel olduğu için seviyorum. Bayram geldiği zaman balkona bayrak asıyoruz. Ben hep Türk bayraklarının yanında fotoğraf çekiliyorum. En çok Türk bayraklı kıyafetlerimi seviyorum. Anıtkabir'de çok büyük bir Türk bayrağı vardı. Şehitlikte bayraklara bakıp dua ederek amin yaptık" dedi.

'BAYRAĞA HAYRAN, BİZ DE ONUN BU SEVGİSİNE HAYRANIZ'

Can Tütün, oğlunun merakına yönelik, "Bu ilgi, gerçekten enteresan bir şekilde bizim de ilk başlarda garibimize gitmişti. Daha çok küçükken Türk bayraklarını gördüğünde heyecanlanıyordu ve onların ne olduğunu soruyordu. Ona bayrakları anlatıyorduk. İnternette çizgi film izlerken Toprak'ın bayraklarla ilgili videoları izlediğini fark ettik. Gördüğü bayrakları isteyince mecburen ona bayrak almaya başladık. Daha sonra çevremizdeki insanlar da Toprak'a hediye olarak bayrak getirmeye başladı. Çünkü onlardan da bayrak istiyordu. Odası, evimiz, her tarafımız bayrak oldu. Gezdiğimiz her yerde, şehir dışı seyahatlere gittiğimizde en güzel noktalardaki bayrakları görünce 5-10 dakika onları izliyor; öyle yolumuza devam ediyoruz. Bayrağa hayran, biz de onun bu sevgisine hayranız" dedi.