Trabzon'da tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı
Trabzon'da vatandaşlar tarafından arazide bitkin bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Trabzon'da vatandaşlar tarafından arazide bitkin bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi kırsalında bitkin şahini bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sürmene Şefliğine bildirdi.
Ekiplerce koruma altına alınan şahin, tedavisi için Yomra ilçesinde kliniğe getirildi.
Uzman veteriner tarafından yapılan tetkiklerde kanadında doku hasarı tespit edilen şahin, tedavi altına alındı.
Sağlığına kavuşan şahin, ekiplerce doğaya salındı.
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