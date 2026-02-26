Zigana Dağı'nda kar etkili oldu

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar etkisini gösterdi. Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı, sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışının ardından beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede Karayolları ekipleri tuzlama ve karla mücadele çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.