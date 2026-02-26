Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Zigana Dağı'nda kar etkili oldu

        Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:06
        Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı, sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede Karayolları ekipleri tuzlama ve karla mücadele çalışması yürütüyor.




