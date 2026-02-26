Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:59
        Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GOA 248 ile 43 AHL 868 plakalı otomobiller çarpıştı. Araçlardan 43 AHL 868 plakalı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Devrilen otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan güzergah, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

