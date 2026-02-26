Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Hamsiköy sütlacı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden Hamsiköy sütlacı, yöre halkı ve ziyaretçilerce beğenilerek tüketiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Hamsiköy sütlacı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden Hamsiköy sütlacı, yöre halkı ve ziyaretçilerce beğenilerek tüketiliyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Trabzon'un geleneksel tatlılarından Hamsiköy sütlacının yapımı anlatıldı.

        Maçka ilçesinde tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsiköy'ün adıyla anılan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yüksek rakımlı yaylalarda beslenen hayvanların sütünün verdiği lezzetle ön plana çıkıyor.

        Hamsiköy'de çok sayıda işletmenin yanı sıra il genelinde günlük üretilip satışa sunulan sütlaçlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Hamsiköy sütlacının tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Esra Kavazoğlu, geleneksel yöntemlere göre yaptıkları sütlacın beğenilerek tüketildiğini söyledi.

        Sütlacın lezzetinde yaylalarda beslenen hayvanların süt kalitesinin etkili olduğunu belirten Kavazoğlu, coğrafi işaret tescilli tatlıyı kente gelenlerin mutlaka tatmaları gerektiğini dile getirdi.

        Hamsiköy sütlacı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (15 kişilik)

        • 5 kilogram süt
        • 250 gram pirinç
        • 500 gram şeker
        • Bir miktar tuz
        • Fındık

        Yapılışı

        1. Bakır tencereye konulan süt kaynatılır.

        2. Yıkanan pirinç, tuz ve şeker sütün içerisine konulur.

        3. Yaklaşık 30 dakika kaynatılan sütün kıvam alması beklenir.

        4. Pişirilen sütlaç kaselere alınarak üzerine isteğe göre fındık eklenir.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Göçük altında kalan operatör kurtarıldı
        Göçük altında kalan operatör kurtarıldı
        Trabzon'da göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
        Trabzon'da göçük altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
        Göçükte toprak altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
        Göçükte toprak altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
        Trabzon'da "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" düzenlendi
        Trabzon'da "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" düzenlendi
        Genç kızın ailesinin isteğini hiçe saydı, sosyal medyasında paylaştı Köpekt...
        Genç kızın ailesinin isteğini hiçe saydı, sosyal medyasında paylaştı Köpekt...
        Trabzon Valisi Tahir Şahin TTSO'yu ziyaret etti
        Trabzon Valisi Tahir Şahin TTSO'yu ziyaret etti