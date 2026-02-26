Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Ramazanda "hızlı ve aşırı yemek" mideyi zorluyor

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, "Az ve sık beslenmek ramazanda pek mümkün olmasa da iyi çiğnemek ve sofradan doymadan kalkmak gibi bir düsturumuz var. Bunu uygulamak gerekir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazanda "hızlı ve aşırı yemek" mideyi zorluyor

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Mansur Coşar, “Az ve sık beslenmek ramazanda pek mümkün olmasa da iyi çiğnemek ve sofradan doymadan kalkmak gibi bir düsturumuz var. Bunu uygulamak gerekir.” dedi.

        Coşar, AA muhabirine, orucun, sindirim sisteminin belirli aralıklarla dinlenmesine imkan tanıdığını söyledi.

        Vücudun genel sağlığı açısından orucun önerildiğini belirten Coşar, ancak ciddi hastalığı bulunan kişilerin oruç tutup tutamayacaklarına hekimleriyle görüşerek karar vermeleri gerektiğini ifade etti.

        Ramazanda mide ve bağırsak şikayeti yaşayanların sayısının arttığına işaret eden Coşar, özellikle de mide ve bağırsak şikayetleri bulunan hastaların, uzun süre aç kaldıktan sonra aşırı yemek yemeleri halinde bazı yakınmaların ortaya çıkabileceğini, bu hastaların ramazan süresince ilaçlarını dikkatli kullanmaları gerektiğini vurguladı.

        Sahurdan yarım saat öncesinde mide koruyucu ilaçların alınmasının önemli olduğunu anlatan Coşar, mide ve bağırsak şikayetleri için kullanılan diğer ilaçların iftar, sahur ve gece yatmadan önce üç ya da iki doz şeklinde alınabileceğini belirtti.

        - "Herkese sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz"

        Düzenli ve sağlıklı beslenmenin her dönem önemli olduğunu ifade eden Coşar, "Herkes için geçerli genel diyetler tabii ki yok. Kişilerin bu konuda kendilerini öncelikle değerlendirmeleri, hangi gıdaları yediklerinde şikayetleri artıyorsa o gıdalardan normal zamanda olduğu gibi ramazanda da uzak durmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

        Coşar, herkese sağlıklı beslenmeyi önerdiklerinin altını çizerek, "Az ve sık beslenmek ramazanda pek mümkün olmasa da mutlaka iyi çiğnemek ve sofradan doymadan kalkmak gibi bir düsturumuz var. Bunu uygulamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Ramazanın ilk günlerinin bir adaptasyon süreci olduğuna dikkati çeken Coşar, şunları kaydetti:

        "Mide, bağırsak şikayeti olmamasına rağmen ramazandaki yemek yeme düzeninin değişmesine bağlı ortaya çıkan şikayetler olabiliyor. İlk birkaç gün bu daha fazla hissedilir. Ramazanın sonlarına doğru adaptasyon sağlanacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul hayatını kaybetti
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul hayatını kaybetti
        Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. randevuda
        Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. randevuda
        Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar Trabzon'da elektrikli ev alet...
        Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar Trabzon'da elektrikli ev alet...
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
        MEMLEKET SOFRASI - Hamsiköy sütlacı
        MEMLEKET SOFRASI - Hamsiköy sütlacı
        Göçük altında kalan operatör kurtarıldı
        Göçük altında kalan operatör kurtarıldı