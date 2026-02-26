Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:06 Güncelleme:
        İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.




        - Trabzonspor, sahasında yenilmedi

        Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor.

        İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.




        - Tek yenilgi 2022-2023 sezonunda

        Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

