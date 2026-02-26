Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. randevuda
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
- Trabzonspor, sahasında yenilmedi
Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
- Tek yenilgi 2022-2023 sezonunda
Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.
