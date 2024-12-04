Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1461 Trabzon FK, sahasında Kırıkkale FK'yi 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1461 Trabzon FK, sahasında Kırıkkale FK'yi 3-1 mağlup etti.
Of ilçe Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, 9. dakikada Enes Karakuş'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren 1461 Trabzon FK, 63. dakikada İbrahim Sürgülü'nün golüyle 2-0 öne geçti.
Konuk ekip 72. dakika Osman Arslantaş'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken 90+4'üncü dakikada kontraataktan bulduğu golle skoru 3-1'e yapan Enes Karakuş, maçın sonucunu da tayin etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.