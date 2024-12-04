Trabzon'dan 11 ayda 723 milyon 415 bin dolarlık fındık ihraç edildi

Trabzon'dan 2024 ocak-kasım döneminde 723 milyon 415 bin dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yılın 11 aylık dönemindeki fındık ihracatının 289 bin 910 tona ulaştığını belirtti.

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen dış satımdan 2 milyar 353 milyon 534 bin dolar girdi sağlandığını kaydeden Cirav, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında fındık ihracat miktarında yüzde 15, değerde ise yüzde 45 artış olduğunu bildirdi.

Cirav, 2024'ün 11 ayında Trabzon'dan yapılan 83 bin 546 ton fındık ihracatı karşılığında 723 milyon 415 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığına dikkati çekti. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracat miktarında yüzde 11, değerde ise yüzde 51 artış yaşandığını vurgulayan Cirav, "Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 11 aylık dönemde toplam fındık ihracatının yüzde 31'lik kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.