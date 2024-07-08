Trabzon'da doktora 'kask'lı saldırıya meslektaşlarından tepki
TRABZON'da sağlık çalışanları, Fatih Devlet Hastanesi'nde bir araya gelerek, Doktor Mehmet Yıldırım'ın bir hasta yakını tarafından motosiklet kaskı ile darbedilmesine tepki gösterdi.
TRABZON'da sağlık çalışanları, Fatih Devlet Hastanesi'nde bir araya gelerek, Doktor Mehmet Yıldırım'ın bir hasta yakını tarafından motosiklet kaskı ile darbedilmesine tepki gösterdi. Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Duman, "Etkin bir şiddet yasasını, sağlığa uzanan ellerin kırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Olay, önceki gün Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Hasta A.S. (20) istirahat raporu almak için yakını S.N.K. (22) ile birlikte acil servisi başvurdu. Görevli Doktor Mehmet Yıldırım, iddiaya göre; tıbben gerekli görmeyerek hastaya rapor vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını A.S., doktor Yıldırım'a motosiklet kaskıyla saldırdı. Hastanede özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri, hasta ve hasta yakınına müdahale etti. Diz kapağı kırılan doktor tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.N.K. serbest bırakılırken, A.S. 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Kaskı kullandığı belirlenen A.S., çıkarıldığı Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
HASTANE ÖNÜNDE TOPLADILAR
Fatih Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulunan sağlık çalışanları ve meslek odaları, Dr. Mehmet Yıldırım'ın darbedilmesine tepki gösterdi. Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Duman, saldırıyı kınadıklarını söyleyerek, "Öyle bir dönemdeyiz ki sağlık çalışanlarının şiddet haberlerinin basında yer almadığı bir gün geçmiyor. Bunun altında yatan kışkırtılmış sağlık talebinin, uygunsuz sağlık isteklerinin bir gün mutlaka sona ermesi diliyoruz. Acil serviste darbedilen Mehmet Yıldırım arkadaşımız için buradayız. Ondan yaklaşık 3 hafta önce başka bir doktorumuza bir saldırı girişimi olmuştu. Bütün bunların altında yatan sebeplerin çok iyi irdelenip, çözüm önerilerinin mutlaka ve mutlaka etkin bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
'BİZİ YAPILAN HER ŞEYİN HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Etkin bir şiddet yasasını talep ettiklerini belirten Başkan Duman, "Bizler hastalarımızla yan yanayken; bir anda hastalarımızla karşı karşıya getirilen bir sistem içerisine girdik. Bizler hekimler, sağlık çalışanları ve bütün hastane çalışanları; hepimiz. Herkes yatağında uyurken birinin ağrısını dindirmek için uğraşıyoruz. Bir kalbi yeniden çalıştırmak için, bir kalbin içine girmeye çalışıyoruz. Böyle bir durumda bizi yapılan her şeyin haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Ve daha da büyük haksızlık, şiddeti oluşturan kişiler veya sebeplerden sonra; şiddet taraftarlarının ve şiddeti oluşturan kişilerin dışarıda hala serbestçe geziyor olmaları. Onun için etkin bir şiddet yasasını, sağlığa uzanan ellerin kırılmasını talep ediyoruz. Bu mücadele içerisinde bizler hastalarımızla omuz omuza, yan yana sağlığı bir adım daha ileri getirebilmek için çalışma sözü veriyoruz" diye konuştu.
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