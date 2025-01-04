Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

EfnanDEMİREREN/ŞALPAZARI (Trabzon)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar, karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde donarak şehit olan binlerce Türk askeri için Şalpazarı'nın 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kaymakamlık desteğiyle birlikte anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkisinden başlayan yürüyüşe, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.