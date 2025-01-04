Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Naci Keleş seçildi

Başkanlığa seçilen Naci Keleş, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Hükümet Konağı Salonunda gerçekleştirilen Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulunda başkanlığa, Kabataş Mahallesi Muhtarı Ali İlhan Atalay ile Demirkapı Mahallesi Muhtarı Naci Keleş aday oldu.

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