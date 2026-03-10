GÜNCELLEME 4 - Trabzonspor'un kalp krizi geçiren yardımcı antrenörü Orhan Kaynak vefat etti

Trabzonspor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı.



Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



- Kulübün açıklaması



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kaynak'ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.



Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'un hafızasında daima saygıyla anılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."



- Asbaşkan Zeyyat Kafkas, hastaneye geldi



Kaynak'ın vefatının ardından Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve futbolcular hastaneye geldi.



Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke, futbolcular Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu, hastaneye gelerek Kaynak'ın yakınlarına taziyelerini iletti.



Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaynak'ın ani vefatının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.



Kaynak'ın ani kaybı karşısında çok üzüldüklerini dile getiren Kafkas, "Hiç kimse hazır değildi. Orhan hocanın neşesi, keyfi... Gerçekten çok da mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık birlikte. Sadece Trabzon camiasının değil, Türk spor camiasının başı sağ olsun. Çok iyi bir karakterdi, çok düzgün bir insandı. Mekanı cennet olsun." dedi.



Trabzonspor ve Beşiktaş formaları da giyen 56 yaşındaki eski milli futbolcunun babası ve 3 ağabeyinin de kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.



- Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklaması



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.



Doğan, Kaynak'ın kulübe hem futbolcu hem de antrenör olarak hizmet ettiğini anımsatarak, "Bu armaya emek vermiş, aidiyetiyle, karakteriyle ve duruşuyla camiamızda müstesna bir yer edinmiş Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'a yalnızca görev yaparak değil, yüreğini koyarak hizmet eden, camia için çok kıymetli bir isim olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti:



"Sahada verdiği mücadeleyle, kenarda ortaya koyduğu emekle ve kulübümüze duyduğu samimi bağlılıkla hepimizin hafızasında silinmeyecek çok özel bir yer bırakmıştır. Böylesine değerli bir ismin aramızdan ayrılması camiamız adına tarifsiz bir kayıptır. Ancak inanıyorum ki Orhan Kaynak'ın adı, hatırası ve Trabzonspor'a bıraktığı iz, kulübümüzün hafızasında daima yaşamaya devam edecektir. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve büyük Trabzonspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."



- Orhan Kaynak'ın özgeçmişi



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kaynak'ın 1 Mart 1970'de Adana'da dünyaya geldiği ve futbola Adanaspor'un altyapısında başladığı belirtildi.



Kaynak'ın golcü kimliğiyle kısa sürede dikkat çektiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:





"1993-1994 sezonunda kulübümüze transfer olmuş ve bordo-mavili formayı giymeye başlamıştır. Takımımızda aynı isimde bir oyuncu bulunması nedeniyle camiamızda 'Küçük Orhan' lakabıyla anılan Kaynak, sahada ortaya koyduğu mücadeleci futbolu ve karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinmiştir.





1994-1995 sezonunda ligde attığı gollerle takımımızın şampiyonluk mücadelesine önemli katkı sağlayan Orhan Kaynak, özellikle Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performansla hafızalara kazınmıştır. Aston Villa ile oynanan karşılaşmalarda attığı goller, kulüp tarihimizin unutulmaz anları arasında yer almıştır.





Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe yönelen Kaynak, çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştur. Kulübümüzde de farklı dönemlerde teknik ekipte görev alarak kulübümüze hizmet etmeyi sürdürmüştür. Çalışkanlığı, futbol bilgisi ve kulübümüze olan bağlılığıyla camiamızın takdirini kazanan Orhan Kaynak, kulübümüzün değerli bir parçası olarak daima hatırlanacaktır."





Öte yandan Kaynak'ın cenaze programının daha sonra paylaşılacağı belirtildi.



