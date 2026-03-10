Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Trabzonspor Kulübü'nden yardımcı antrenör Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı:

        Trabzonspor Kulübü kalp krizi nedeniyle vefat eden yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 20:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Trabzonspor Kulübü'nden yardımcı antrenör Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı:

        Trabzonspor Kulübü kalp krizi nedeniyle vefat eden yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımlandı.

        Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı.

        Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        - Kulübün açıklaması

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kaynak'ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'un hafızasında daima saygıyla anılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı
        Trabzonspor, Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı
        GÜNCELLEME - Trabzonspor'da kalp krizi geçiren yardımcı antrenör Orhan Kayn...
        GÜNCELLEME - Trabzonspor'da kalp krizi geçiren yardımcı antrenör Orhan Kayn...
        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp kriz...
        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp kriz...
        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp kriz...
        Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp kriz...
        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları start aldı
        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları start aldı