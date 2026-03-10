Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğrafların yer aldığı "Bir Nöbetin Ardından" isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 19:44 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide yaptığı konuşmada, sanatın ve fotoğraf çekiminin önemini vurguladı.

        Sağlıkçıların gözünden fotoğraf karelerine yansıyan eserlerle sergi açmak istediklerini dile getiren Topsakal, emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman da 14 Mart'a doğru dünyanın savaşların bitmediği zor bir süreçten geçildiğini belirtti.

        Sergide Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de dinleti sundu.

        23 sağlık çalışanının çektiği 38 fotoğraftan oluşan sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

