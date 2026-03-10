Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Liverpool maçı CANLI YAYIN (Galatasaray Liverpool CANLI İZLE) - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Liverpool maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Liverpool maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Cimbom bu maçı kazanarak rövanş karşılaşması öncesi avantajı kapmak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.03.2026 - 19:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Jesus Gil Manzano

        YAYIN: TRT 1

        SAAT: 20.45

        Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Toreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen

        Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Ekitike

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

        REKLAM

        Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        7 OYUNCU SINIRDA

        Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

        Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.

        Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurumda kışın çatılardaki tehlikeye karşı profesyonel dağcılar "buz timi" kurdu

        Erzurum'da kış aylarında çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeyi önlemek için profesyonel dağcılar, "buz timi" kurdu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!