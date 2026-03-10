Trabzon Valisi Şahin'den TESOB'a ziyaret

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'yı ziyaret etti.





TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, Kara'dan odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.





Başta turizm olmak üzere birçok alanda proje yürüttüklerini belirten Kara, kentin ticaret, üretim ve istihdamına katkı sağladıklarını vurguladı.





Kara, son 10 yılda Türkiye çapında 9 ödül kazanan Trabzon'un ahileriyle ilgili de Şahin'e bilgi sundu.





Vali Şahin, misafirperverlikleri dolayısıyla Kara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.



