Trabzonspor, Samsun'a gitti
SÜPER Lig'in 18'inci haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra karayoluyla Samsun'a gitti.
SÜPER Lig’in 18’inci haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra karayoluyla Samsun’a gitti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da karayoluyla Samsun’a gitti.
KADRODA 9 EKSİK
Trabzonspor’un 21 kişiden oluşan Samsunspor maç kafilesinde şu oyuncular yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz, Eren Elmalı, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım."
Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, sarı kart cezalısı olan Batista Mendy, sakatlıkları bulunan Denis Draguş, Edin Vişca, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, ile kadro dışı kalan Denswil, Umut Bozok, Enis Bardhi Samsunspor maçı kafilesinde yer almadı.
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