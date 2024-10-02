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        Trabzonspor'dan Stefano Denswil'in sakatlığı hakkında açıklama

        TRABZONSPOR, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Stefano Denswil'in sol üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 23:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 23:15
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        Trabzonspor'dan Stefano Denswil'in sakatlığı hakkında açıklama
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        TRABZONSPOR, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Stefano Denswil’in sol üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

        Bordo-mavili takımın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hisseden Stefano Denswil’in son durumuna ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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