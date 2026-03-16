        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına sergi açıldı

        Trabzon'da Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Gül ve Kalem" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezince, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Bektaş ve Fatma Zehra Aydın gerçekleştirdi.

        Kelimeişehadet, Lafza-i Celal, İsm-i Nebi, ayetikerimeler, sureler, beyitler ve tezhip tablolarının yer aldığı sergiyi gezen davetliler, usta öğreticilerden eserlerle ilgili bilgi aldı.

        Ayrıca ebru, kaligrafi ve hat sanatı çalışmaları için canlı performans gerçekleştirildi.

        Sergi, 18 Mart'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

