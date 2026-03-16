        Trabzonspor, 148 hafta sonra 5'te 5 peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 148 hafta sonra ligde üst üste 5 maçlık kazanma serisi yakalamış olacak.

        Giriş: 16.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 26 haftada 57 puan toplayarak 3. sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

        Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 5 maça taşımayı başarmak istiyor.




        - Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

        Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

        Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23 ila 27 haftalarında sırasıyla Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

        Trabzonspor, bu hafta ikas Eyüpspor'u mağlup etmesi halinde 148 hafta sonra ilk kez art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.




        - Tekke ile 2 kez 4 maçlık seri

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 2 kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve İkas Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmış ve Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalıp galibiyet serisini sürdürememişti.

        Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 5 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, Kadir Gecesi mesajı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, Kadir Gecesi mesajı
        Trabzon Valisi Şahin'den Kadir Gecesi mesajı
        Trabzon Valisi Şahin'den Kadir Gecesi mesajı
        Trabzon-Bayburt karayolundaki çığa ilk müdahale off-road araçlarıyla yapıld...
        Trabzon-Bayburt karayolundaki çığa ilk müdahale off-road araçlarıyla yapıld...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
        Trabzon'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
        Trabzon'da eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
        Trabzonspor'da ikas Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da ikas Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı